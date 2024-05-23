Direkler otobüse ok gibi saplandı! Faciayı yolcu sayısı önledi

Olay, öğleden sonra Yeni Çamlıca Mahallesi'nde gerçekleşti. Vinç dönüş yaptığı sırada, taşıdığı direklerden bazıları, 34 HO 2948 plakalı İETT otobüsünün camından içeri girdi.

Otobüste bulunan yolcular, camın kırılmasıyla yaşanan panik anının ardından kazadan yara almadan kurtuldu.

Otobüste maddi hasar oluştu. Kaza sonrası trafik ekiplerinin müdahalesiyle, trafik akışı kısa sürede normale döndürüldü.

Otobüs şoförü, kazanın gerçekleştiği sırada otobüste sadece birkaç yolcu olduğunu belirtti. Vinç şoförü ise durum hakkında konuşmak istemezken, şirket çalışanı, kazanın sadece camın kırılmasıyla sonuçlandığını ve herhangi bir yaralanmanın olmadığını ifade etti.

Kazaya karışan taraflar, tutanak tutulmasının ardından olay yerinden ayrıldı.