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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı hurdaya döndü

Aydın'ın Efeler ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atarak şarampole yuvarlandığı kazada sürücü yaralandı.

Haber Giriş: 24 Aralık 2022 Cumartesi - 17:30
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı

Direksiyon hakimiyetini kaybeden otomobil şarampole yuvarlandı hurdaya döndü
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İHA'da yer alan habere göre kaza, Aydın-Muğla karayolu üzeri Bucak mevkiinde saat 16.00 sıralarında meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil yoldan çıkarak takla atıp şarampole yuvarlandı. Kazada otomobil sürücüsü sıkışarak yaralandı.



Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri sürüyü sıkıştığı yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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