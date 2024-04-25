Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü kaza yaptı

Kastamonu-Daday karayolunda meydana gelen kazada, edinilen bilgilere göre E.U. yönetimindeki 37 BB 345 plakalı Fiat marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak 'v' kanalda durabildi.

Kazada araç sürücüsü E.U. yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan yaralı, daha sonra ambulansla Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Kaza sonrası yapılan incelemede sürücünün 2.80 promil alkollü olduğu ve daha önce de alkollü araç kullanmaktan ötürü ehliyetine el konulduğu ortaya çıktı.