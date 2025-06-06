Direksiyonda uyuyan sürücü Jandarmaya teslim edildi

Kaynak: İHA
Direksiyonda uyuyan sürücü Jandarmaya teslim edildi

Yalova’da direksiyon başında uyurken yakalanan kadın sürücüye para ceza eşlemi yapıldı. Alkollü araç kullanmak sucundan işlem yapılan sürücünün ehliyeti ile ilgili işlem yapmak için Çiftlikköy Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, Kurban Bayramı tedbirleri çerçevesinde yaptığı denetimlerde Yalova-İzmit kara yolunda sağ şerit üzerinde duran otomobilin direksiyonunda Y.G'yi uyurken buldu. Y.G'nin yapılan kontrollerinde 4,15 promil alkollü olduğu belirlendi.

Y.G'ye ilgili kanuna muhalefet suçundan 37 bin 354 lira ceza kesen polis ekipleri, sürücünün ehliyetine de 15 Ocak 2043'e kadar geçici olarak el koydu.

Sürücü, adli işlemler için Çiftlikköy Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi.

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