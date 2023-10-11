Direkte mahsur kalan kedinin imdadına itfaiye yetişti



Silopi ilçe merkezine bağlı Pınarönü köyünde direğe çıkan kedi mahsur kaldı. Kedinin direkte mahsur kaldığını gören Ruşen Akman, durumu itfaiyeye bildirdi. İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki köye ulaşan ekipler, merdiven ile kediyi mahsur kaldığı yerden kurtardı. Kurtarılan kedi doğal ortamına bırakılırken, çevredekiler itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Hayvanlara karşı merhametli olunması gerektiğini dile getiren Ruşen Akman, “Ben evde oturuyordum. Oğlum kedinin direğin üzerinde mahsur kaldığını söyledi. Ben de itfaiye ekiplerine hemen haber verdim. Sağ olsun 10-15 dakikada geldiler, kediyi kurtardılar. Lütfen hayvanlara karşı duyarlı ve merhametli olalım” dedi.