Diri diri yanmaktan son anda kurtuldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Diri diri yanmaktan son anda kurtuldu

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Sürücünün atlayarak kurtulduğu araç, bariyerlere çarparak durabildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Artuklu ilçesi merkez İstasyon Mahallesi'nde ismi öğrenilmeyen sürücünün kullandığı 27 FL 780 plakalı hafif ticari araç, Türkmenler Deresi mevkisinde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı.

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Yangını fark eden sürücü, aracın kapısını açarak dışarı atladı. Yanan araç ise bariyerlere çarparak durabildi. Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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Olayda sürücü yaralanmazken, ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü. Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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