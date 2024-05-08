Diş çürükleri öldürebilir. Diş hekimleri uyarılarını açıkladı

Ağız ve diş sağlığı, hayatımızın her yönünde giderek daha fazla önem taşıyor.

İhmal edilen ağız hijyeni, bakteri üremesine yol açarak çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Periodontoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kadriye Merve Altıkat, ihmal edilen ağız ve diş sağlığının diş kayıplarının yanı sıra kalp sağlığını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Diş ve diş eti iltihaplarının, kalp hastalıklarıyla doğrudan ilişkili olduğunu bilimsel çalışmalarla kanıtlandı.

Dr. Altıkat, ağız ve diş sağlığının genel sağlık üzerindeki etkisinin altını çiziyor ve şu önerilerde bulunuyor:

"Her iki ayda bir diş fırçamızı değiştirmeli ve diş aralarını her gün diş ipi veya arayüz fırçası ile temizlemeliyiz. Bu, kalbimiz ve damar sistemimiz için hayati önem taşır."

Dr. Altıkat, düzenli diş hekimi ziyaretlerinin önemini vurgulayarak, "Bebeklikten itibaren düzenli diş hekimi kontrollerine başlamak ve yılda en az iki kez diş hekimini ziyaret etmek, ciddi diş ve diş eti hastalıklarının erken teşhisinde kritik rol oynar" dedi.

Dr. Öğr. Üyesi Safiye Selin Köymen ise, ihmal edilen diş tedavilerinin kalp hastalığı riskini artırdığını bildirdi.

Tedavi edilmeyen diş ve diş eti hastalıklarının diş çürükleri, ağız kokusu, diş eti kanamaları, apse, diş kaybı, kalp hastalıkları, diyabet kontrolü zorlukları ve solunum problemleri gibi sorunlara yol açabileceğini ifade etti.

Dr. Köymen, diş sağlığını korumak için kaçınılması gereken yiyecekleri şöyle sıralıyor:

"Şekerli yiyecekler ve içecekler çürük oluşumuna, asitli yiyecekler ve içecekler diş minesini aşındırarak diş hassasiyetine, çay ve kahve diş yüzeylerinde renklenmelere, sigara ve tütün ürünleri ise diş eti hastalıklarına ve diş kaybına sebep olur. Buna karşılık, süt ve süt ürünleri, lifli meyve ve sebzeler, çiğ kuru yemişler ve yeşil çay diş minesini güçlendirerek diş çürüklerini engeller."

Diş Çürüğü Nedir?

Diş çürüğü, özellikle şekerli gıdaların ağız içindeki bakteriler tarafından asit oluşturarak diş yüzeyindeki mineralleri çözmesi ve madde kaybına yol açması sonucunda oluşur.

Diş Çürüğünün Belirtileri:

• Ağız kokusu veya kötü tat

• Hassasiyet veya zonklayıcı ağrı

• Soğuk, sıcak, şekerli yiyecek ve içeceklerle tetiklenen ağrı

• Diş üzerinde beyaz lekeler

Diş Çürüğünün Tedavi Yöntemleri:

Diş çürüğü tedavisinde, diş hekimi öncelikle çürüyen bölgeyi temizler ve boşluğu doldurur.

İlerlemiş çürüklerde kanal tedavisi yapılır ve dişin iç kısmı temizlenir.

Çok hasar görmüş dişlerde ise porselen kronlar kullanılarak dişin ömrü uzatılır.