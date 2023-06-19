Dış güçler yakalandı! Bu bir 'biraz da gülelim' haberidir

Devlet ile halk arasındaki kopukluğun esprili bir gönderme ile tasvir edildiği fotoğraf, sosyal medyada beğeni topladı.

Dış güçler yakalandı! Bu bir 'biraz da gülelim' haberidir

2002 yılındaki seçim döneminde her şeyi dış güçlere bağlayanlara katılmadığını belirterek, “Eğer sizin bünyeniz güçlüyse, sağlamsa bünyede olan virüs hiçbir zaman sizin bünyenize zarar veremez” diyen Erdoğan'ın, kendi iktidarında sık sık kullandığı "dış güçler" söylemi sosyal medyada mizah konusu oldu.

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Sosyal medyada paylaşılan bir fotoğrafta, devlet ile halk arasındaki kopukluk, iş bilmezlik ve dış güçler söylemine esprili bir gönderme yapıldı.

Kaldırım taşlarının yanlış dizilimi üzerinden yapılan ironik göndermede, taş diziliminin bozukluğu kötü işçiliğe değil, o noktada bulunan ve "dış güçler" diye adlandırılan elektrik direğine bağlandı.

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