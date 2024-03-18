Diş hekimi Şeyma Biran cinayetinde karar! Muayenehanesinde 21 bıçak darbesiyle öldürülmüştü

Kaynak: DHA
Diş hekimi Şeyma Biran cinayetinde karar! Muayenehanesinde 21 bıçak darbesiyle öldürülmüştü
İstanbul Kadıköy’de, diş hekimi Şeyma Biran'ı (64) muayenehanesinde 21 bıçak darbesiyle öldüren sanık Ziya Ersoy (51) hakkında mahkeme kararını açıklandı.

Anadolu Adliyesi 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde duruşmaya, tutuklu sanık Ziya Ersoy (51) ile tutuksuz sanık Abdullah Artut (41) katıldı. Duruşmada taraf avukatları da hazır bulundu.

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"HER ŞEY İÇİN ÜZGÜNÜM"

Tutuklu sanık Ziya Ersoy daha önceki savunmasında, "Çakralarımı açmak için vücudumun çeşitli yerlerine dokundu" şeklinde savunma yaparken, son duruşmada savunmasını değiştirdi.

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Sanık Ziya Ersoy savunmasında, "Karakol ifademde baskı ve şiddet vardı. İki, üç kere yere düştüm. Avukat istedim olmaz dediler. İşitme cihazım ve gözlüğümde yanımda yoktu. Savcılıkta da aynı memurlar yanımdaydı. Karakolda kamerada vardı. O görüntülerde istenebilir. Söylemediğim şeylerde yazıldı. Komple soyduğumu ve darp ettiğimi anlatmadım. Maktul ile bir kavgam yoktur. Durduk yere 51 yaşında hırsızlık ve katilliğim tutmuş olamaz. Her şey için üzgünüz" dedi.

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AĞIRLAŞTIRILMIŞ MÜEBBET VE 11 YIL HAPİS

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı sanık Ziya Ersoy’un cezalandırılmasını istedi. Kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Ziya Ersoy’un 'Nitelikli kasten öldürme' ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 'Nitelikli yağma' suçundan 11 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verdi. Diğer sanık Abdullah Artut ise beraat etti.

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İDDİANAME

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Ziya Ersoy'un 'Bir suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kadına karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet, 'Nitelikli yağma' suçundan da 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edilmişti. Diğer şüpheli Abdullah Artut hakkında ise 'Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme' suçundan 6 aydan 5 yıla kadar hapis cezası istenmişti.

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