Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri

Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri
Kaynak: Haber Merkezi Züleyha Öncü
Her sene sabırsızlıkla beklenen o vakit geldi. Yaz aylarının yaklaşmasıyla birlikte dış mekan dekorasyonu trendleri de belli oldu.
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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 1

Günümüzde açık hava ile kapalı mekanlar arasındaki sınırlar kalktı.

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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 2

Artık klasik tasarımlar değil organik formlar tercih ediliyor.

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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 3

Bu yılın dış mekan dekorasyonunda öne çıkan renkler arasında kiremit tonları ve açık renkler yer alıyor.

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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 4

Dış mekanda kullanılacak ürünlerde en çok dikkat edilen unsur estetik ve konforlu olması.

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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 5

Dış mekanda kullanılacak ürünler farklı mevsim şartlarına, güneşli havalara, rüzgara, neme, sıcak ve soğuğa karşı dayanıklı olmalıdır.

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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 6

Özellikle de tabiatın huzurundan yararlanıp şehrin kalabalığından arınmak isteyenler, açık havanın keyfini çıkarıyor.

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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 7

İç mekanlardaki doğala dönüş trendi, dış mekan trendlerini de etkiliyor ve elegan tasarımlar ön plana çıkıyor.

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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 8

Sade ama iddialı ürünler, 2024 dış mekan mobilyalarının estetik anlayışını oluşturuyor.

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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 9

2024 senesinde karıştır ve eşleştir mantığı, geçen yılki popülerliğini muhafaza ediyor. Bu sayede farklı dokudaki malzemeler birlikte kullanılarak çarpıcı kompozisyonlar ortaya çıkabiliyor.

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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 10

Özgün dokular mobilyalara derinlik ve karakter katarken çok farklı karma ortam seçenekleri ortaya çıkarıyor.

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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 11
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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 12
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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 13
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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 14
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Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri 15
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