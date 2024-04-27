Dış mekan dekorasyonunda 2024 trendleri

Günümüzde açık hava ile kapalı mekanlar arasındaki sınırlar kalktı.
Artık klasik tasarımlar değil organik formlar tercih ediliyor.
Bu yılın dış mekan dekorasyonunda öne çıkan renkler arasında kiremit tonları ve açık renkler yer alıyor.
Dış mekanda kullanılacak ürünlerde en çok dikkat edilen unsur estetik ve konforlu olması.
Dış mekanda kullanılacak ürünler farklı mevsim şartlarına, güneşli havalara, rüzgara, neme, sıcak ve soğuğa karşı dayanıklı olmalıdır.
Özellikle de tabiatın huzurundan yararlanıp şehrin kalabalığından arınmak isteyenler, açık havanın keyfini çıkarıyor.
İç mekanlardaki doğala dönüş trendi, dış mekan trendlerini de etkiliyor ve elegan tasarımlar ön plana çıkıyor.
Sade ama iddialı ürünler, 2024 dış mekan mobilyalarının estetik anlayışını oluşturuyor.
2024 senesinde karıştır ve eşleştir mantığı, geçen yılki popülerliğini muhafaza ediyor. Bu sayede farklı dokudaki malzemeler birlikte kullanılarak çarpıcı kompozisyonlar ortaya çıkabiliyor.
Özgün dokular mobilyalara derinlik ve karakter katarken çok farklı karma ortam seçenekleri ortaya çıkarıyor.