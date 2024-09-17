Diş tedavisinin uzamasına kızdı kliniği taradı

Adana'nın Seyhan ilçesinde, tedavi süresinin uzaması nedeniyle sinirlenen bir kişi diş kliniğine silahlı saldırıda bulundu. Olay, Gürselpaşa Mahallesi'ndeki diş kliniğinde gerçekleşti.

Orhan A. (22) isimli şahıs, tedavi sürecinin uzamasından dolayı öfkelendi ve arkadaşının yardımıyla gece saatlerinde kliniğe giderek pompalı tüfekle ateş açtı. Olayın ardından, arkadaşının kullandığı motosikletle kaçtı. Saldırı anları, kliniğin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Sabah saatlerinde kliniğin camlarının kırıldığını fark eden iş yeri sahibi Doğan T. (55) durumu polise bildirdi. Olay yerine gelen Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yapılan operasyon sonucu Orhan A. ve arkadaşı Muhammed Can K. (21) yakalandı.

Orhan A.'nın emniyetteki ifadesinde, "Dişim ağrıyordu ve tedavim uzayınca sinirlendim, bu yüzden ateş ettim" dediği öğrenildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi ve çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.