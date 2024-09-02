Dış ticaret açığı geriledi

Düzenleme: Büşra Kapan
Dış ticaret açığı geriledi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat dış ticaret verilerini açıkladı.

Yeniçağ / Özel Haber

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayına ilişkin dış ticaret verilerini kamuoyu ile paylaştı. Bakan Bolat, Ağustos ayında gerçekleştirilen 22,1 milyar dolarlık ihracatın, Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamı olduğunu belirtti. Bu rekor düzeydeki ihracat performansı, Türkiye'nin uluslararası ticaretteki gücünü ve etkinliğini bir kez daha ortaya koydu.

Öte yandan, Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde yüzde 2,5'lik bir büyüme kaydederek, istikrarlı büyüme trendini sürdürdü. Bu veriler, Türkiye'nin son 16 çeyrektir kesintisiz olarak büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Ekonomik büyüme oranının, dış ticaretteki rekorlarla birlikte gelmesi, Türkiye'nin genel ekonomik görünümünün güçlendiğine işaret ediyor. Bu başarı, Türkiye ekonomisinin zorlu küresel koşullara rağmen istikrarını koruduğunu ve büyüme potansiyelini artırdığını kanıtlıyor.

Ekonomik büyüme ve dış ticaretteki bu olumlu tablo, hem iç piyasanın dinamizmini hem de Türkiye'nin uluslararası ticaretteki rekabet gücünü desteklemeye devam ediyor. Bu çerçevede, önümüzdeki dönemlerde de ihracat ve büyüme verilerinin yukarı yönlü bir seyir izlemesi bekleniyor.

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