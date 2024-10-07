Dış ticarette rüzgar tersine döndü

İhracatta rüzgarın artık ters yönde seyrettiği belirtiliyor. İhracat beklentileri 2023'ün ilk üç ayından bu yana ilk kez olumsuz yöne döndü. Bu yılın dördüncü çeyreğine ait Dış Ticaret Beklenti anketinin sonuçları ortaya çıktı.

İHRACATTA BEKLENTİ DÜŞTÜ

İhracat beklenti anketi 02-17 Eylül 2024 tarihleri arasında gerçekleştirildi. O anketin sonuçlarına göre 2024 yılının 4.Çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla 5,6 puan düştü ve 98,9 seviyesine geriledi.

Anket sonuçlarına göre gelecek 3 aya dair ihracat sipariş beklentilerindeki düşüş endeksin azalmasına neden oldu. Bunun yanında ihracat sipariş dezeyi ise son 3 aya ait ihracat sipariş değerlendirmesine pozitif etki yaptı.

İTHALAT BEKLENTİLERI ARTTI

Bu yılın son çeyreğinde thalat Beklenti Endeksinde de bir önceki çeyreğe göre 2,8 puan arttı. Böylece seviye 110,4 puana yükseldi. Bu durum ise ithalat sipariş düzeyi endeksi olumsuz yönde etkiledi.

Endeks değerinin 100'den büyük olması beklentilerin iyimser olduğunu, 100'den küçük olması ise kötümser beklentileri ifade ederken, 100 değeri değişim beklentisi olmadığını gösteriyor.