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Discord açıkladı: Platformlar arası geçiş sağlanacak

Discord platformlar arası bağlantı özelliğini sağlayacağını böylece de kullanıcının diğer sosyal medya hesapları ve diğer platformlar arasında bağlantı kurmak için yardımcı olacağını açıkladı.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 09:45
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Discord artık patformlar arası geçiş sağlanacağını duyurdu

Discord açıkladı: Platformlar arası geçiş sağlanacak
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Anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu olan Discord, şu anda en çok oyunseverler tarafından takip edilse de uygulama kullanıcı deneyimini artırmak adına yeni güncellemeler yaptığını açıkladı.

Discord Bağlantı özelliği sayesinde kullanıcıların gerçekten bahsettiği gibi bir hesaba sahip olup olmadığı ortaya çıkardı.

Örneğin Discord'da oyun oynayan biri, Steam hesabını uygulamaya bağlayarak profil verilerinin diğer kullanıcılar tarafından görülmesini sağlayacak. Bu şekilde de kullanıcılar arasında güven duygusunun oluşması sağlanacak.

Discord Bağlantı özelliğini destekleyen platformların listesi ise şöyle:
Xbox
PlayStation
Steam
Epic Games
Battle.net
League of Legends
Riot Games
Reddit
TikTok
Twitter
YouTube
Twitch
Instagram
Spotify
Facebook
GitHub
Crunchyroll
PayPal
eBay

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