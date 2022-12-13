Discord açıkladı: Platformlar arası geçiş sağlanacak

Anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu olan Discord, şu anda en çok oyunseverler tarafından takip edilse de uygulama kullanıcı deneyimini artırmak adına yeni güncellemeler yaptığını açıkladı.
Discord Bağlantı özelliği sayesinde kullanıcıların gerçekten bahsettiği gibi bir hesaba sahip olup olmadığı ortaya çıkardı.
Örneğin Discord'da oyun oynayan biri, Steam hesabını uygulamaya bağlayarak profil verilerinin diğer kullanıcılar tarafından görülmesini sağlayacak. Bu şekilde de kullanıcılar arasında güven duygusunun oluşması sağlanacak.
Discord Bağlantı özelliğini destekleyen platformların listesi ise şöyle:
Xbox
PlayStation
Steam
Epic Games
Battle.net
League of Legends
Riot Games
Reddit
TikTok
Twitter
YouTube
Twitch
Instagram
Spotify
Facebook
GitHub
Crunchyroll
PayPal
eBay
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