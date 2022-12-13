Discord açıkladı: Platformlar arası geçiş sağlanacak

Anlık mesajlaşma ve dijital dağıtım platformu olan Discord, şu anda en çok oyunseverler tarafından takip edilse de uygulama kullanıcı deneyimini artırmak adına yeni güncellemeler yaptığını açıkladı.

Discord Bağlantı özelliği sayesinde kullanıcıların gerçekten bahsettiği gibi bir hesaba sahip olup olmadığı ortaya çıkardı.

Örneğin Discord'da oyun oynayan biri, Steam hesabını uygulamaya bağlayarak profil verilerinin diğer kullanıcılar tarafından görülmesini sağlayacak. Bu şekilde de kullanıcılar arasında güven duygusunun oluşması sağlanacak.

Discord Bağlantı özelliğini destekleyen platformların listesi ise şöyle:

Xbox

PlayStation

Steam

Epic Games

Battle.net

League of Legends

Riot Games

Reddit

TikTok

Twitter

YouTube

Twitch

Instagram

Spotify

Facebook

GitHub

Crunchyroll

PayPal

eBay