Çavuşoğlu, Doha'da ikili görüşmeler yaptı

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Doha'da Körösi ile gerçekleştirdiği görüşmede Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğündeki Sıfır Atık girişimini ve küresel gelişmeleri ele aldıklarını bildirdi.

Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Sudan Dışişleri Bakanı Ali Sadık ile görüşmelerinde ise ikili ilişkileri ele aldıklarını kaydeden Çavuşoğlu, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından verdikleri desteklerden dolayı müteşekkir olduklarını aktardı.

Çavuşoğlu, öte yandan, Katar'daki son görüşmelerini Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara ve Laos Dışişleri Bakanı Saleumxay Kommasith ile yaptıklarını, ikili ilişkileri ele aldıklarını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, Gambiya ve Laos'un deprem sonrası dayanışmalarına değer verdiklerini kaydetti.