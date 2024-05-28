Dışişleri Bakanı Fidan Madrid'e gidecek

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanı Fidan Madrid'e gidecek

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İspanya'nın Filistin'i tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet üzerine yarın İspanya'nın başkenti Madrid'e gidecek. Fidan, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte İspanya'da temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sayın Bakanımız, İspanya’nın Filistin Devleti’ni tanıma kararı vesilesiyle ilettiği davet çerçevesinde, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap Ligi Gazze Temas Grubu üyeleriyle birlikte 29 Mayıs 2024 tarihinde Madrid’i ziyaret edecektir. Görüşmelerde, Gazze’de ateşkesin sağlanmasına ve iki devletli çözüm temelinde Filistin Devleti’nin daha fazla ülke tarafından tanınmasına yönelik çabalar ele alınacaktır" ifadelerine yer verildi.

Ziyaret sırasında yapılacak görüşmelerde, Gazze'deki ateşkesin sağlanması ve Filistin Devleti’nin uluslararası alanda tanınmasının artırılması yönündeki çabalar üzerinde durulacağı belirtildi.

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