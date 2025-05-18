Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü

Kaynak: İHA
Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, başkent Riyad'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Fidan, Riyad'daki toplantı çerçevesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.

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