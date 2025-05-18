Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi mevkidaşı Ferhan Al Suud ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi'nin ikinci toplantısına katılmak üzere Suudi Arabistan'a geldi. Fidan, Riyad'daki toplantı çerçevesinde Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile görüştü.
Bakanımız @HakanFidan, Türk-Suudi Koordinasyon Konseyi 2. Toplantısı marjında Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile Riyad'da biraraya geldi. ???????????????? pic.twitter.com/7VDw3GXUBn— T.C. Dışişleri Bakanlığı (@TC_Disisleri) May 18, 2025