Dışişleri Bakanı Fidan Yunanistan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı HakanFidan, Yunan mevkidaşı Gerapetritis'in daveti üzerine 8 Kasım'da Yunanistan'a bir çalışma ziyareti gerçekleştirecek. Bakan Fidan'ın Gerapetritis ile yapacağı görüşmede ikili ilişkiler ele alınarak, önümüzdeki yılın başlarında Ankara'da yapılması öngörülen Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) 6. Toplantısı'nın hazırlıkları gözden geçirilecek. Görüşmeler sonucunda Siyasi Diyalog ve Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı toplantılarının tarihleri de belirlenecek.

Dışişleri Bakanı Fidan'ın Yunanistan Dışişleri Bakanı Gerapetritis ile yakın bir çalışma ilişkisi mevcut. Dışişleri Bakanı Gerapetritis 5 Eylül 2023'te Ankara'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirirken, iki bakan çeşitli uluslararası toplantılarda da birçok kez bir araya geldi.

Türkiye ve Yunanistan arasındaki ilişkilerde olumlu yönde bir ivme yaşanıyor

Türkiye ile Yunanistan arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi ve meselelerin diyalog yoluyla ele alınması amacıyla YDİK, "Siyasi Diyalog", "Pozitif Gündem Ortak Eylem Planı" ve "Güven Artırıcı Önlemler" gibi çeşitli mekanizmalar bulunuyor. Son iki yılda iki ülke arasındaki ilişkilerde olumlu yönde bir ivme yaşanıyor.

YDİK 5. Toplantısı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in eş başkanlıklarında 7 Aralık 2023'te Atina'da düzenlenmişti. Dostane İlişkiler ve İyi Komşuluk Hakkında Atina Bildirgesi'nin yanı sıra, çeşitli alanlarda toplam 15 anlaşma, protokol, mutabakat zaptı, niyet beyanı ve ortak açıklama imzalanmıştı. Kısa bir süre sonra ise Yunanistan Başbakanı Miçotakis, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daveti üzerine 13 Mayıs tarihinde Ankara'ya bir çalışma ziyareti gerçekleştirmişti.

İKİLİ TİCARET HACMİNDE REKOR SEVİYE

Türkiye-Yunanistan arasındaki ticaret hacminde 2023 yılında 5,8 milyar dolar ile yeni bir rekor kırıldı. Bu yılın sonunda rakamın 6 milyar dolara çıkması bekleniyor. İki ülke liderleri tarafından belirlenen ticaret hacminin 10 milyar dolara çıkarılması hedefi doğrultusunda çalışmalar sürdürülüyor. Ulaştırma ve turizm alanlarında da ilişkiler gelişirken, ilgili bakanların kasım ve aralık aylarında İstanbul ve Atina'da denizcilik ve turizm konulu toplantılar vesilesiyle bir araya gelmeleri öngörülüyor. Ulaştırma bakımından ayrıca İpsala-Kipi sınır kapısında ikinci köprü inşasına önümüzdeki dönemde başlanması bekleniyor. Turizm bağlamında ise Türkiye'ye yakın Yunan adalarına bu yıl başlatılan kapıda vize uygulaması, kazan-kazan yaklaşımının güzel bir örneğini oluşturuyor.

Türkiye, iki ülke arasında önemli gündem maddelerinden birini oluşturan Ege'deki sorunların birbiriyle bağlantılı olduğu ve bir bütün halinde ele alınması gerektiği yönündeki tutumunu ve bu doğrultuda görüşmelere hazır olduğunu Yunan tarafına her fırsatta belirtmeye devam ediyor. Bu bağlamda Türkiye, Atina Bildirgesi'nin de lafzı ve ruhuna uygun şekilde söylemde ve sahada provokasyonlardan uzak durulmasına yönelik beklentisini Yunan tarafına iletmeyi sürdürüyor. Türkiye-Yunanistan ilişkilerindeki mevcut olumlu ivmenin Batı Trakya Türk Azınlığı'nın (BTTA) ve Selanik, Rodos ve İstanköy'deki Türk soydaşlarının durumuna da yansıması ile Türk azınlığa ve soydaşlara yönelik hak ihlallerinin sona ermesi yönündeki Türk tarafının beklentisi de Yunan tarafına iletilmeye devam ediliyor.