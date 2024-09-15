Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Manisa’da

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, çeşitli programlar için Manisa’ya geldi ve ilk olarak Manisa Valisi Enver Ünlü’yü ziyaret etti. Valilik binasında protokol üyeleri tarafından karşılanan Fidan, Şeref Defteri’ni imzaladıktan sonra Vali Ünlü’den Manisa hakkında ayrıntılı bilgi aldı.

Ziyaretin ardından Bakan Fidan, ikinci programı kapsamında Yunusemre ilçesindeki bir otelde AKP teşkilat üyeleriyle bir araya geldi. "Her Daim Birlikte, Özümüzden Geleceğe Türkiye Buluşmaları" adı altında düzenlenen toplantıya, Bakan Fidan’ın yanı sıra AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Manisa Milletvekili Mücahit Arınç, Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve Tamer Akkal, AKP Manisa İl Başkanı Salih Hızlı, İl Gençlik Kolları Başkanı Ömer Can Temizel, İl Kadın Kolları Başkanı Ebru Kaplan ve diğer parti yöneticileri katıldı.

Toplantı basına kapalı olarak yapıldı.