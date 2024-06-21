Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Dışişleri Bakanlığı: Ermenistan'ın Filistin'i tanıma kararından memnuniyet duyuyoruz

Dışişleri Bakanlığı İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan’ın da Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyulduğunu bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Ermenistan’ın Filistin Devleti’ni tanıma kararı ile ilgili açıklama yapıldı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "İspanya, İrlanda, Norveç ve Slovenya gibi ülkelerin ardından Ermenistan’ın da Filistin Devleti’ni tanıma kararı almasından memnuniyet duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Açıklamanın devamında, "Daha önce de hep vurguladığımız gibi, Filistin’in tanınması, uluslararası hukukun, adaletin ve vicdanın gereğidir. Türkiye olarak, daha fazla ülkenin Filistin’i tanıması yönünde çaba harcamayı sürdüreceğiz" denildi.

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