Dışişleri Bakanlığı Sudan konusunda uyarıda bulundu

Kaynak: Haber Merkezi
Dışişleri Bakanlığı Sudan konusunda uyarıda bulundu
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, Sudan’a seyahat yapacak vatandaşları uyardı.

Keçeli sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Sudan’da güvenlik durumunun kötüye gittiği üzüntüyle görülmektedir. Vatandaşlarımızın çok zorunlu haller dışında Sudan’a seyahat etmekten kaçınmalarını tavsiye ediyoruz.

Halen Sudan’da bulunan vatandaşlarımızın Bakanlığımız ve Hartum Büyükelçiliğimizce yapılabilecek ek uyarı ve duyuruları takip etmeyi sürdürmeleri ve şahsi güvenlikleri bakımından gerekli tedbirleri almaları önem taşımaktadır” ifadelerini kullanırken, Halihazırda Port Sudan’da faaliyet göstermekte olan Hartum Büyükelçiliğinin iletişim bilgilerini paylaştı.

İşte Büyükelçiliğin iletişim bilgileri:

+249 90 094 2738

embassy.khartoum@mfa.gov.tr

Konsolosluk Çağrı Merkezi:

+90 312 292 29 29

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