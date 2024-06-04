Dışişleri Bakanlığı Uruguay'ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımasını kınadı

Düzenleme: Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı Uruguay'ın 1915 olaylarını ‘soykırım’ olarak tanımasını kınadı

Türkiye, Uruguay Parlamentosu'nun kabul ettiği ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili'nin imzaladığı, 1915 olaylarını "soykırım" olarak nitelendiren yasayı reddetti ve kınadı.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, bu yasanın özellikle 1948 Birleşmiş Milletler Soykırım Suçunun Önlenmesi ve Cezalandırılması Sözleşmesi de dahil olmak üzere uluslararası hukuka aykırı olduğu ve yükümlülük taşıdığı ifade edilmişti.

Açıklamada, "Uruguay Parlamentosu'nun kabul ettiği ve Uruguay Cumhurbaşkanı Vekili'nin imzaladığı, 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanıyan yasayı reddediyor ve kınıyoruz. Yasama organlarının ve siyasetçilerin tartışmalı tarihi meseleler üzerinde karar verme yetkisi bulunmamaktadır. Uruguay Parlamentosu'nun ve hükümetinin yerel siyasi hesaplar uğruna tarihi saptırmaya çalışmaları kabul edilemez" denildi.

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