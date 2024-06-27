Dışişleri Bakanlığından Bolivya’da darbe girişimine kınama

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Bolivya'da yaşanan darbe girişimi ile ilgili endişelerini dile getirerek, demokratik yollarla seçilmiş hükümetlere karşı yapılan her türlü müdahaleyi şiddetle kınadığını belirtti.

Açıklamada, “Seçimle işbaşına gelmiş olan Bolivya Hükümeti’ne yönelik bir darbe girişimi gerçekleşmekte olduğuna dair haberlerden derin endişe duyuyoruz. Bolivya’da demokratik düzenin ve istikrar ortamının süratle yeniden tesis edilmesini temenni ediyoruz. Bu vesileyle, her türlü darbe ve askeri müdahaleye karşı olduğumuzu ve meşru hükümetleri devirmeye dönük tüm eylemleri şiddetle kınadığımızı yineliyoruz” ifadelerine yer verildi. Bakanlık, Bolivya'daki durumun yakından takip edildiğini ve Türkiye'nin demokratik değerlere bağlılığının altını çizdi.