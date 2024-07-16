Dışişleri Bakanlığı'ndan hastaneye saldıran İsrail'e tepki

Kaynak: AA
Dışişleri Bakanlığı'ndan hastaneye saldıran İsrail'e tepki

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yönelik saldırılarına sert tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne yönelik saldırıları hakkında yazılı bir açıklama yayımladı.

Açıklamada, "Filistin basınında yer alan ve Gazze'deki Türk-Filistin Dostluk Hastanesi önünde bir grup İsrailli askerin görüntülendiği fotoğraf, İsrail'in uluslararası hukuk ve insancıl hukuku ihlal ettiğinin yeni bir kanıtıdır." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, Gazze'de kanser hastalarına hizmet veren tek merkez olan Türk-Filistin Dostluk Hastanesi'ne İsrail güçlerinin zarar verdiği ve burayı askeri üs olarak kullandığı belirtilerek, bunun İsrail'in Filistin halkını yok etmeye yönelik sistematik politikalarının bir parçası olduğu vurgulandı. Türkiye'nin, bu saldırıların sorumlularının uluslararası mahkemelerde hesap vermesi için çaba göstermeye devam edeceği de açıklamada yer aldı.

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