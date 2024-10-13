Dışişleri Bakanlığı’ndan İsrail’i silahlandıran ülkelere çağrı

Dışişleri Bakanlığı, "Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin her bir üyesi, bizzat görevlendirdikleri BM güçlerine karşı İsrail'in saldırılarına engel olmakla yükümlüdürler. Tüm devletleri, İsrail'e ve İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz" açıklamasında bulundu.

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UNIFIL, İsrail tanklarının Barış Gücü üssünün kapılarını kırdığını açıkladı

Dışişleri Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Lübnan'daki Birleşmiş Milletler Geçici Görev Gücü (UNIFIL), bölgenin güvenliğine katkıda bulunmak amacıyla görevlendirilmiştir. İsrail'in savaşı bölgeye yayma saikiyle hareket ettiği dikkate alındığında, UNIFIL'in rolü daha da fazla önem arz etmektedir.

İsrail'in UNIFIL'e düzenli olarak saldırması, Netanyahu hükümetinin Lübnan'a yönelik işgal politikası izlediğinin ve her koşulda silah kullanmaya hazır olduğunun bir delilidir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin her bir üyesi, bizzat görevlendirdikleri BM güçlerine karşı İsrail'in saldırılarına engel olmakla yükümlüdürler. Tüm devletleri, İsrail'e ve İsrail'i silahlandıran ülkelere karşı ortak bir tutum takınmaya çağırıyoruz" denildi.