Hizbullah İsrail'i vurdu. 3 kişi öldü onlarca kişi yaralı. İsrail Savunma Bakanı öldürüldü mü?

İsrail ile Hizbullah arasındaki çatışmalar devam ediyor. İsrail Lübnan'da yoğun saldırılar düzenlerken, Hizbullah da bu saldırılara karşılık veriyor. İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah güçlerinin Binyamina bölgesi yakınlarındaki askeri üsse dronlu saldırı düzenlediğini belirtti. Yapılan açıklamada, saldırıda 3 kişinin hayatını kaybettiği, en az 67 kişinin yaralandığı aktarıldı.

3 ÖLÜ 67 KİŞİ YARALI

İsrail Ordu Radyosu, Hizbullah'ın hava savunma sistemini aldatmayı başardığını ve dronu korumak için füzelerle saldırı düzenlediğini bildirdi. İsrail Ulusal Acil Servisi Magen David Adom (MDA) tarafından yapılan açıklamada ise, yaralılardan 4'ünün sağlık durumunun kritik, 5'inin ciddi ve 14'ünün orta olduğu aktarıldı.

KAMİKAZE TİPİ İHA İLE SALDIRDILAR

Anadolu Ajansı'nın İsrailli Haaretz'den aktardığı habere göre, Hayfa'nın güneyindeki Kayserya kenti yakınlarındaki Binyamina bölgesine patlayıcı yüklü kamikaze tipi İHA isabet etti.

İsrail ordusunun, Lübnan'dan ateşlendiğini öne sürdüğü İHA saldırısında, savunma sistemlerinin aracı tespit etmediği, saldırı alarmlarının çalmadığı kaydedildi.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı, yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin 4'ünün durumu kritik, 12'si orta ve ağır olmak üzere toplam 39 yaralıya müdahale ettiğini duyurdu.

İSRAİL SAVUNMA BAKANI ÖLDÜRÜLDÜ MÜ?

Sosyal medyada, bölgeye çok sayıda ambulans ve helikopterin sevk edildiği görüntüler paylaşıldı.

Hizbullah kaynaklarına göre İsrail Savunma Bakanı Yoav Galant'ın da saldırı bölgesinde olduğu ve öldüğü iddia ediliyor.