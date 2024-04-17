Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan'a taziye mesajı

Açıklamada, Pakistan’ın belirtilen bölgelerinde yaşanan sel felaketlerindeki can kayıplarından dolayı büyük bir üzüntü duyulduğu ifade edildi. “Hayatını kaybedenlere Tanrı’dan rahmet diliyoruz ve kardeş Pakistan halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyoruz.” denildi.

NE OLMUŞTU:

Pakistan’ın Pencap, Belucistan ve Hayber Pahtunhva bölgelerinde 13 Nisan’da başlayan yoğun yağışlar ve yıldırım düşmesi sonucunda 63 kişi hayatını kaybetti.

Yağışların sebep olduğu seller, çok sayıda evin hasar görmesine ve altyapıda ciddi tahribatlara yol açtı.