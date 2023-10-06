Dışişleri: SİHA'nın düşürülmesi operasyonları etkilemedi

Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'nin vurduğu SİHA ile ilgili açıklama geldi. Açıklamada SİHA'nın düşürülmesinin operasyonları etkilemediği belirtildi.

Dışişleri: SİHA'nın düşürülmesi operasyonları etkilemedi

Dışişleri Bakanlığı Suriye’de ABD’li F-16’ların vurduğu SİHA ile ilgili açıklama yaptı. Bakanlığın açıklamasında SİHA’nın düşürülmesinin operasyonları etkilemeyeceği kaydedildi.

Dışişleri’nin açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

“1 Ekim 2023 tarihinde gerçekleşen terör saldırısı sonrasında, meşru müdafaa haklarımız doğrultusunda Irak ve Suriye’de PKK/YPG terör hedeflerine yönelik olarak Silahlı Kuvvetlerimiz ve İstihbarat Teşkilatımız tarafından kapsamlı operasyonlar başlatılmıştır.

Bu çerçevede, dün (5 Ekim) Suriye’nin kuzeyindeki Tel Rıfat, Cizire ve Derik bölgeleri başta olmak üzere bölücü terör örgütüne ait çok sayıda hedef imha edilmiştir.

Operasyon esnasında üçüncü taraflarla işletilen çatışmasızlık mekanizmasındaki farklı teknik değerlendirmeler nedeniyle bir SİHA kaybedilmiştir. İlgili taraflarla çatışmasızlık mekanizmasının daha etkin işletilmesi yönünde gerekli tedbirler alınmaktadır.

Söz konusu hadise, devam etmekte olan operasyonun icrasını ve tespit edilen hedeflerin vurulmasını hiçbir şekilde etkilememiştir.

Irak’ta yapıldığı gibi, terör örgütünün Suriye’de geliştirdiği tüm yetenek ve gelir kaynakları sistemli bir şekilde yok edilmeye devam edilecektir.”

İlgili Haberler
SİHA'mızı düşüren ABD'ye karşı İncirlik üssü kapatılacak mı? 1975'te Türkiye kapatmıştı
Pentagon doğruladı: ABD F-16’ları, Türkiye’ye ait İHA’yı düşürdü
Öne Çıkanlar
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star’da eleme adayı kim oldu? MasterChef All Star eleme potasında kim kural ihlali yaptı?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 110 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Gençlerle muhabbet eden Celal Şengör gözyaşlarına hakim olamadı: Atatürk'ün peşinden ayrılmayın
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
Yılmaz Özdil ekranlara döneceği tarihi açıkladı. Kanalının adını da duyurdu
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
MasterChef All Star 108 bölüm fragmanı yayınlandı mı? MasterChef All Star yeni bölüm ne zaman?
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Türk asıllı büyük alim ve meleklerin bacaklarına bakılıyor diye yıkılan rasathane
Son Haberler
Avrupa Kupası'nda Türk takımlarına zor gruplar Spor
Avrupa Kupası'nda Türk takımlarına zor gruplar
Rus askeri heyet Erivan'da Karabağ'dan çekilmeyi görüşecek Dünya
Rus askeri heyet Erivan'da Karabağ'dan çekilmeyi görüşecek
Danıştay İBB’yi haklı buldu Gündem
Danıştay İBB’yi haklı buldu
Bergüzar Korel bu kez izin gününden şikayetçi. Tepki yağdı Magazin
Bergüzar Korel bu kez izin gününden şikayetçi. Tepki yağdı
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Magazin
Yalı Çapkını yeni bölüm ne zaman? Yalı Çapkını 40. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Elini cebinden çıkar dediği hastanın içeriye giren yakınları doktoru az daha öldürüyorlardı. Yarım saat dövdüler Sağlık
Elini cebinden çıkar dediği hastanın içeriye giren yakınları doktoru az daha öldürüyorlardı. Yarım saat dövdüler
Türk mitolojisinde Busul Han kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk mitolojisinde Busul Han kimdir?