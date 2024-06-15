Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyor

Kaynak: İHA
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kuruluyor

Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı'nın desteklediği yeni bir vakıf, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından ilan edilen bir duyuru ile Resmi Gazete'de yerini aldı.

Yeni kurulan Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı, 10 milyon Türk Lirası sermaye ile faaliyete geçirildi. Bu önemli girişimin temel amacı, Dışişleri Bakanlığı'nın operasyonel kapasitesini artırmak, hizmet standartlarını yükseltmek, personelin yetkinliklerini ve dış temsil yeteneklerini geliştirmek olarak açıklandı. Ayrıca, mesleki gelişimi ve hizmet verimliliğini teşvik etmek de vakfın hedefleri arasında yer alıyor. Vakfın faaliyetlerinin sona ermesi durumunda, varlıkların ve hakların Hazine'ye aktarılacağı belirtildi.

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