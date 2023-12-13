DİSK Ege Temsilciliği’nden yürüyüş çağrısı

15 Aralık tarihinde, İzmir’de düzenlenecek büyük işçi yürüyüşüne çağrı yapan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, “Asgari ücrette açlık sınırı çizgimizdir diyen sendikaya inat masada olmayacağımızı, sokakta olacağımızı İzmir kamuoyuyla paylaşıyoruz. Buradan çağrımız; bu düşük ücretlerle, 7 bin 500 lira olan emekli maaşlarına karşı, asgari ücretin insanca yaşanabilir bir ücret olması için, önümüzdeki toplu sözleşme süreçlerinde insanca bir ücret belirlemek için DİSK işçileri, temsilcileri, yöneticileri, üyeleri cuma günü gövde gösterisi yapmak için sokakta olacağız. Zafer masada değil, sokakta kazanılır diyoruz” sözlerini iletti.

DİSK Ege Bölge Temsilciliği, 15 Aralık Cuma günü “Gelirde adalet, vergide adalet, insanca yaşanabilir ücret” sloganıyla “Büyük İşçi Yürüyüşü” düzenleyecek. Yürüyüşe İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu’nun da katılımının beklendiği yürüyüş için DİSK Ege Bölge Temsilciliği bugün bir basın toplantısı düzenledi.

“GELİRDE ADALET, VERGİDE ADALET VE İNSANCA YAŞANABİLİR ÜCRET”

Basın toplantısında DİSK Ege Bölge Temsilcisi Memiş Sarı, şunları kaydetti:

"Biz bugün buraya ayın 15'inde yapacağımız İzmir'in büyük yürüyüşünü basınla, kamuoyuyla, işçiler ve emekçilerle paylaşmak için geldik. Biliyorsunuz bundan 1 hafta önce ve yaklaşık 2-3 aydır bütün bölgelerde 'Gelirde adalet, vergide adalet' yürüyüşü başlatmıştık. Tam aralık ayına geldiğimizde İstanbul'dan Ankara'ya konfederasyonumuzun yine 'Gelirde ve vergide adalet' adı altında 1 haftalık yürüyüşü olmuştu. Aralık ayına geldiğimizde yine asgari ücretin belirlenme sürecinin hükümet, işveren ve masaya oturan sendikacılarla bir pazarlık söz konusu olduğunu hepimiz kamuoyu ve basından takip etmekteyiz. O yüzden DİSK, 7 bölgede 7 büyük yürüyüş adı altında asgari ücretle, zamlarla, enflasyonlarla, emeklilerin sorunlarıyla ilgili eylem ve etkinlik kararı aldı ve ayın 15'inde, saat 13:00'te Basmane Meydanı'nda yarım gün iş bırakarak İzmir'deki büyük yürüyüşü gerçekleştireceğiz. Bu yürüyüşte başta 'Gelirde adalet, vergide adalet ve insanca yaşanabilir bir ücret' talebiyle alanlarda ve sokaklarda olacağız. Biz şunu çok iyi biliyoruz ki; müzakere mutlaka önemli. Asgari ücret görüşmeleri toplu sözleşme görüşmelerine dönüşmediği müddetçe bu müzakerelerin de havada kalacağını hepimiz bilmekteyiz ki bunun örneğini geçtiğimiz yıllarda gördük. İktidarın asgari ücreti bir defaya mahsus zam yapacağını ifade etmesi bizi tekrar sokaklara dökme planı içerisine itti.”

Genel Yönetim Kurulu Başkanı Arzu Çerkezoğlu ve genel yöneticileri, genel sekreteri ile birlikte bu şanlı yürüyüşü cuma günü başlatıyoruz. Kamuoyunun bilgisine"

"ÇAĞRIMIZ HERKESEDİR"

Basın toplantısı sonunda sorularını yanıtlayan Sarı, "Türk-İş'e de çağrınız var mı" sorusuna şu cevabı verdi:"Biz bunu her dönem söylüyoruz, zaten biraz önce de ifade ettim. Bir mücadele tabii ki müzakereyle olmalı. Ama müzakere bir toplu sözleşme sürecinde olur. Eğer asgari ücret görüşmeleri bir toplu sözleşmesi görüşmesi değil, toplu pazarlık sözleşmesiyse, bir kişinin iki dudağı arasındaysa masada değil sokakta olmaları gerektiğini ifade ediyoruz. Bizim asgari ücret alan üyelerimiz yok. Bizim üyelerimizin hepsi asgari ücretin 2 katı ya da 2,5 katı ücreti alıyordur. Ama asgari ücret bütün her şeyi belirlediği için, kıdem tazminatı, insanca yaşam koşullarını belirlediği için direnişin sokakta olduğunu, sokakta mücadeleyle kazanılacağını ifade ettiğimiz için tabii ki çağrımızda buna katkı sunacak sendikalı, sendikasız, işçi, işveren, iş arayan, işsiz dahil olmak üzere tüm herkesedir"

“RAKAM AÇIKLAMIYORUZ, İNSANCA YAŞANABİLİR ÜCRET DİYORUZ”

Gazetecilerin DİSK’in asgari ücret talebine ilişkin sorusu üzerine Memiş Sarı, "Biz bu dönem rakam açıklamıyoruz çünkü aralık ayında belirlenen asgari ücret belirlendiğinde, şubatın 1'inde eline geçiyor. O iki aylık süreçte bile, açıklanan asgari ücret yüzde 30 eriyor. O yüzden bir asgari ücret rakamı belirlemiyoruz, insanca yaşanabilir bir ücret diyoruz. İkincisi de, yılda 1 defa değil, 4 defa asgari ücretin belirlenmesi için komisyonun toplanması gerektiğini ifade ediyoruz" yanıtını verdi.