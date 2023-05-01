DİSK Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

DİSK üyeleri Taksim Meydanı'ndaki Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı.

DİSK Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü nedeniyle Taksim'e ilk olarak DİSK üyeleri geldi. DİSK Genel Başkan Arzu Çerkezoğlu, yönetim kuruluyla birlikte Taksim'deki Cumhuriyet Anıtı'na yürüdü. Çerkezoğlu burada basın açıklaması yaptı.

Arzu Çerkezoğlu bütün işçi sınıfının bayramını kutladığını belirterek, "Bugün işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü. Bugün sadece ülkemizde değil, dünyanın dört bir yanında, beş kıtada işçi sınıfı, bu dünyanın tüm değerlerini ve güzelliklerini üretenler, kendi talepleriyle, kendi mücadele hedefleriyle alanlarda. Yılın 364 günü işçiler, bir gün, 1 Mayıs günü yaşadığımız bu sisteme, bu düzene karşı itirazlarımızı, hedeflerimizi, gelecek dünya düşlerimizi ifade etmek için alanlarda, meydanlarda buluşuyoruz. Bugün buraya DİSK Yönetim Kurulu olarak geldik, çelengimizi bıraktık. 2 gün önce de anmalarımızı da gerçekleştirdik. Şimdi buradan Maltepe Meydanı'na geçeceğiz. İstanbul'da Maltepe Meydanı'nda ve Türkiye'nin dört bir yanındaki meydanlarda alanlarda buluşacağız" dedi.

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