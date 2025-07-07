Dişler neden geç çıkıyor? Uzmanlar anlattı

Çocuklarda diş çıkmaması ya da geç çıkması, ebeveynlerin sıkça karşılaştığı endişe verici bir durum.

Uzmanlar, bu sorunun altında yatan nedenlerden birinin tiroit hormonlarındaki dengesizlikler olabileceğini belirtti.

Bilimsel araştırmalar ve dünya çapında uzman görüşleri, tiroit hormonlarının diş gelişiminde kritik bir rol oynadığını ortaya koydu.

Diş gelişimi, anne karnında başlayan ve çocukluk döneminde devam eden karmaşık bir süreç.

Uzmanlar, tiroit hormonlarının (T3 ve T4) bu sürecin merkezinde yer aldığını vurguladı:

“Tiroit hormonlarındaki en küçük bir dengesizlik, diş minesinden çene kemiğine kadar birçok yapıyı olumsuz etkileyebilir. Dişlerin şekli, sürme zamanı ve mine yapısı, tiroit hormonlarının kontrolü altındadır.”

Bilimsel çalışmalar, tiroit hormon eksikliğinin (hipotiroidizm) diş gelişimini ciddi şekilde bozabileceğini gösterdi.

Örneğin, Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism dergisinde yayımlanan bir araştırma, hipotiroidizmin çocuklarda süt ve kalıcı dişlerde yapısal bozukluklara yol açtığını ortaya koydu. Bu durum, dişlerin geç çıkmasına, mine defektlerine ve hatta çene gelişiminde anormalliklere neden olabiliyor.

UZMAN GÖRÜŞLERİ: ERKEN TEŞHİS HAYAT KURTARIR

ABD’li pediatrik endokrinolog Dr. Paul Saenger, tiroit hormonlarının diş gelişimi üzerindeki etkisine dikkat çekti:

“Hipotiroidizm, sadece metabolik süreçleri değil, aynı zamanda kemik ve diş oluşumunu da etkiler. Çocuklarda diş sürmesinde 6-12 ay gecikme, tiroit fonksiyonlarının incelenmesi için bir alarm sinyali olmalı.”

Saenger, özellikle endemik guatr bölgelerinde doğan çocukların kretinizm riskiyle karşı karşıya olduğunu ve bunun diş gelişimini tamamen durdurabileceğini belirtiyor.Prof. Dr. Özkan da benzer bir uyarıda bulundu:

“Endemik guatr bölgelerinde, yeni doğan bebeklerde tiroit hormonlarına erişim eksikliği kretinizme yol açabilir. Bu, zeka geriliğinin yanı sıra ağır diş mine defektleri, dil büyüklüğü, çene darlığı ve konuşma bozukluklarına neden olabilir.”

Erken teşhis ve tedavi için anne karnında iyot desteği ile erken tiroit takviyesinin kritik olduğunu vurguladı.

DİŞ SAĞLIĞI VE TİROİT: KOMPLİKASYONLAR VE ÇÖZÜMLER

Tiroit hormonlarının eksikliği, ağız sağlığını da tehdit ediyor. Uzmanlar, hipotiroidizmin tükürük üretimini azalttığını, bunun da bakteri florasında değişimlere, diş çürüklerinde artışa ve kötü ağız kokusuna yol açtığını belirtiyor. Ayrıca, diş çekimi veya kök kanal tedavisi gibi cerrahi işlemlerde komplikasyon riski arttı:

“Yara iyileşmesi gecikir, enfeksiyon riski yükselir. iş çekimi sonrası kuru soket riski, hipotiroidi hastalarında çok daha yüksek.”

İngiltere’de diş hekimliği üzerine çalışan Dr. Sarah Jarvis, bu konuda multidisipliner bir yaklaşımın şart olduğunu söyledi:

“Diş hekimleri, endokrinologlar ve çocuk doktorları bir arada çalışmalı. Erken müdahale, kalıcı hasarları önleyebilir.”

Jarvis, tiroit sorunu olan çocuklarda düzenli diş kontrollerinin, flor uygulamalarının ve özel ağız hijyeni eğitimlerinin hayati olduğunu vurguladı.

EBEVEYNLERE ÖNERİLER: NE YAPILMALI?

Uzmanlar, ebeveynlerin çocuklarında diş gelişimiyle ilgili sorun fark ettiklerinde vakit kaybetmeden bir diş hekimi ve endokrinoloğa başvurmalarını önerdi.

Dr. Saenger, “Tiroit fonksiyon testleri basit bir kan testiyle yapılabilir. Erken teşhis, hem diş sağlığını hem de genel gelişimi korumada kritik önem taşıyor” dedi. Ayrıca, iyot açısından zengin bir diyet ve düzenli diş bakımı, bu sorunların önlenmesinde etkili.

Uzmanlar, ebeveynlere şu tavsiyelerde bulundu:

“Bebeklerde diş çıkarma dönemi genetik faktörlere bağlı olarak değişse de, 14 ayı geçen gecikmelerde mutlaka bir uzmana danışılmalı. Ayrıca, şekerli gıda tüketimi sonrası diş temizliği alışkanlığı erken yaşta kazandırılmalı.”

BİLİMSEL VERİLERLE DESTEKLENEN GERÇEKLER

Pediatric Dentistry dergisinde yayımlanan bir çalışma, hipotiroidizmin diş sürme zamanını ortalama 6-12 ay geciktirdiğini ve bu durumun süt dişlerinde daha belirgin olduğunu gösterdi. Ayrıca, tiroit hormonlarının eksikliği, diş minesinde zayıflık ve çürük riskinde artışla ilişkilendirildi. Bu bulgular, tiroit sağlığının diş gelişimindeki önemini bir kez daha ortaya koydu.

MULTİDİSİPLİNER YAKLAŞIM ŞART

Çocuklarda diş gelişimi, sadece estetik bir mesele değil, aynı zamanda genel sağlık durumunun bir göstergesi.

Tiroit hormonlarının eksikliği, dişlerden çene yapısına kadar birçok alanda kalıcı hasarlara yol açabilir.

Uzmanlar, diş hekimleri, endokrinologlar ve çocuk doktorlarının iş birliğiyle erken teşhis ve tedavinin, bu sorunların önüne geçebileceğini vurguladı.

Ebeveynler ise çocuklarının diş gelişimini yakından takip ederek, olası sorunlarda vakit kaybetmeden harekete geçilmesi önerildi.