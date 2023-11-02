Dişlere en çok zarar veren gıdalar ortaya çıktı

Diş sağlığınızı korumak için dikkat etmeniz gereken besinler şunlardır:

Kuru meyveler: Faydalı olsalar da, yapışkan oldukları için dişlerinizde kalabilir ve çürümeye yol açabilirler.

Asitli içecekler ve meyveli sodalar: Diş minesini aşındırarak dişlerinize zarar verebilirler.

Kahve: Dişlerinizi lekeleyebilir ve yiyecek artıklarının birikmesine neden olabilir.

Nişastalı yiyecekler: Bakteri plağı oluşumunu tetikleyebilir ve diş çürümesine neden olabilir.

Turunçgiller ve domates: Asitli oldukları için diş minesini zayıflatabilir ve çürümeye neden olabilir. Bu besinleri yedikten sonra ağzınızı suyla çalkalayın.

Lokum, jelibon gibi yapışkan gıdalar: Sitrik asit içerdikleri için diş minesine zarar verebilir ve bakteri üremesini artırabilir.