Dişlerini yaptıramadı çatıya çıktı

Pazarcı Mahallesi'nde Hasan İ. (34), D-400 kara yolu üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Elinde kesici bir cisim ve Kur'an-ı Kerim olan şahsı çatıda gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri muhtemel bir düşme vakasına karşı binanın altına branda kurarken, polis dişlerini yaptıramadığı için çatıya çıktığını söyleyen Hasan İ.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

Yaklaşık 1,5 saat sonunda müzakereci polis ekipleri tarafından dişlerinin yapılmasına yardım edileceği sözüyle ikna edilen Hasan İ., polislere sarılıp çatıdan indi.