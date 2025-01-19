Dişlerini yaptıramadı çatıya çıktı

Kaynak: İHA

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde dişlerini yaptıramadığı için 5 katlı binanın çatı katına çıkıp intihar girişiminde bulunan genç adam, müzakereci polis ekipleri tarafından güçlükle ikna edilerek bulunduğu yerden indirildi.

Pazarcı Mahallesi'nde Hasan İ. (34), D-400 kara yolu üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatı katına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Elinde kesici bir cisim ve Kur'an-ı Kerim olan şahsı çatıda gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

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İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri muhtemel bir düşme vakasına karşı binanın altına branda kurarken, polis dişlerini yaptıramadığı için çatıya çıktığını söyleyen Hasan İ.'yi uzun süre ikna etmeye çalıştı.

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Yaklaşık 1,5 saat sonunda müzakereci polis ekipleri tarafından dişlerinin yapılmasına yardım edileceği sözüyle ikna edilen Hasan İ., polislere sarılıp çatıdan indi.

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