Disney karakterleri Mickey ve Minnie Mouse kamu malı oldu

1928 yılında Walt Disney ve Ubbe Ert Iwwerks tarafından kısa film "Steamboat Willie"nin için yaratılan Mickey ve Minnie Mouse karakterleri, ABD telif hakları süresinin 95 yıl olmasından dolayı kamu malı haline gelmiş oldu.

Telif haklarının ortadan kalkmasıyla Mickey ve Minnie Mouse karakterleri istenilen animasyon, ürün ve yaratıcı işlerde, ortaya çıkan ürünün Disney malı olarak gösterilmemesi koşuluyla ücretsiz ve izinsiz olarak kullanılabilecek.

Duke Center Kamu Malı Çalışmaları Direktörü Jennifer Jenkins, Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin kamu malı olmasını uzun süredir beklenen sembolik bir olay olarak değerlendirdi.

Modern Mickey ve Minnie Mouse karakterlerinin telif hakları ise halen Disney'in bünyesinde bulunuyor.

Sevilen Mickey ve Minnie Mouse animasyon karakterlerinin yanı sıra, ünlü çocuk kitabı "The House at Pooh Corner", Charlie Chaplin'in romantik komedi filmi "The Circus" ve Virginia Woolf'un "Orlando" kitabı da kamu malı haline geldi.