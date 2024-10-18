Disney Plus'a dev zam! O tarihten itibaren uygulanacak

Dünyanın en çok kullanılan dizi, film ve belgesel platformlarından biri olan Disney Plus'a zam geldi. Disney, Türkiye'deki aylık abonelerine yüzde 30, yıllık üyeliklere ise yüzde 22 zam yapma kararı aldı.

Geçtiğimiz Ermeni Lobilerinin baskısı üzerine Aras Bulut İğnemli'nin oynadığı 29 Ekim'e özel Atatürk filmini yayınlamama kararı alan Disney Plus büyük tepki çekmişti.

Platform Türkiye'de aylık abonelik ücretine yüzde 30, yıllık abone ücretlerine ise yüzde 22 oranında zam yapmasının ardından yeni fiyat listesi belli oldu.

Yapılan zam sonrası 134,99 TL olan aylık ücretleri 164,99 TL'ye yükseldi. Yıllık abonelik ücreti ise 1349,90 TL'den 1649 TL'ye yükseldi.

Zamlı tarifelerin 17 Ekim 2024 itibarıyla yeni üyelikler için geçerli olduğu ifade edildi. Zamlar, mevcut üyeler için ise 21 Kasım 2024'ten sonra geçerli olacak.