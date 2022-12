Disney+ yeni sezon içeriklerini tanıttı

AA'da yer alan haberde, Disney+ ekibi yeni sezonda izleyicileriyle buluşturacakları yerli ve yabancı orijinal yapımları tanıtmak için Zorlu PSM'de basın mensuplarıyla bir araya geldi.

The Walt Disney Company Türkiye Genel Müdürü Cenk Soner'in açılışını yaptığı basın toplantısında, Reklam Satış ve İş Birlikleri Başkanı Mehmet İçağasıoğlu ve Drama Direktörü Türkan Yurdam, platformun gelecek yıl içinde yayınlanacak orijinal yapımlarından bir seçki paylaştı.

Bugüne kadar 1200'e yakın film, 600'ün üzerinde dizi ve 300'den fazla orijinal yapımdan oluşan içerik arşivini Türkiye'deki izleyicilerin beğenisine sunduklarını belirten Soner, "14 Haziran'da Disney+ ile ülkemize çok güzel bir giriş yaptık ve bu kısa sürede çok başarılı işlere imza atarak beklediğimizin de üzerinde bir ilgiyle karşılaştık." dedi.

Soner, The Walt Disney Company'nin 100 yıldır her zaman hikaye anlatımını en ön sıraya koyduğuna dikkati çekerek, "Disney her zaman kendini yenilemeyi, içeriğini zenginleştirmeyi, teknolojisini sürekli geliştirerek dijitalleşen dünyaya ayak uydurmayı başarmış bir marka. Lokalizasyon çalışmaları hız kesmeden devam ediyor, yakında çok daha geniş bir izleme kataloğu ve bunların üzerine eklenen lokal orijinallerimizle eşsiz bir platform yaratmak hedefimiz." diye konuştu.

- "164 milyon üyeyi geçmiş bulunmaktayız"

Mehmet İçağasıoğlu da Disney+'ın artık 150'nin üzerinde ülkede yayında olduğuna değinerek, "Türkiye'nin içinde bulunduğu yeni lansmanlarımızla EMEA'da yayında olduğumuz ülke sayısı da 60'a çıktı. Kasım ayında açıkladığımız verilere göre 164 milyon üyeyi geçmiş bulunmaktayız. Türkiye özelinde üye sayılarını açıklayamıyoruz ancak izleyicilerle buluşmamızın ardından kısa bir süre geçmesine ve herkesin tatilde olduğu yaz aylarını geride bırakmamıza rağmen Disney+ olarak bu heyecanlı dönemi yüksek izlenme oranlarına ulaşarak büyük başarıyla atlattığımızı söyleyebilirim." ifadelerini kullandı.

İçağasıoğlu, tüm dünyada oldukça ses getiren global orijinal içeriklerin de platformda yer aldığını vurgulayarak, "Willow, The Patient ve Guardians of The Galaxy Holiday Special şu an platformda yayında. Önümüzdeki dönemde The Mandalorian 3. Sezonu, Loki'nin 2. Sezonu, Bad Batch'in 2. Sezonu, Secret Invasion, Welcome to Chippendales, Fleishman is in Trouble gibi birçok orijinal yapım izleyeceğiz." dedi.

Yerli orijinal içerikleri tanıtan Drama Direktörü Yurdam ise Disney+'ta kasım ayında yayına giren "Ben Gri"nin tüm dünyayla aynı anda yayına başladığı belirtildi.

Yurdam, çok güçlü yerli orijinal film ve dizi projelerinin takvime girmeye başladığını ifade ederek, şunları söyledi:

"Şahan Gökbakar ve Togan Gökbakar'dan serinin son filmi 'Recep Ivedik 7', 9 Aralık'ta izleyiciyle buluşurken, Gülse Birsel'in senaryosunu yazdığı dev kadrosuyla dikkat çeken 'Yılbaşı Gecesi' filmi 30 Aralık'ta yayına girecek. Ayrıca Ata Demirer'in senaryosunu yazdığı 'Bursa Bülbülü', zengin kadrosu ve renkli hikayesiyle çok yakında Disney+'ta izleyiciyle buluşacak. İbrahim Büyükak'ın yarattığı ve başrolü Oğuzhan Koç'la paylaştığı 'Özür Dilerim' filmi de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Zorlu PSM, idPro ve BKM'nin yapımını üstlendiği, Serenay Sarıkaya, Ezgi Mola, Enis Arıkan, Şükrü Özyıldız, İbrahim Selim ve Merve Dizdar'lı kadrosuyla 'Alice Müzikali' de sahne şovuyla izlenebilecek. Yeni sezonun yerli dizilerinde ise başrolünde Pınar Deniz'in yer aldığı ve yetenekli bir yıldızın gizemli hikayesini anlatan 'Aktris', başrolünde Meryem Uzerli'nin yer aldığı 'RU', başrolleri Aslı Enver ve Mehmet Günsür paylaştığı ve Emin Alper tarafından yönetilen 'Arayış', Can Yaman'ın başrolde olduğu, Hasan Balaban'ın efsanevi destanını konu alan 'El Turco', başrolünde Halit Ergenç'in yer aldığı 'Numen' ve başrolünde Aras Bulut İynemli'nin rol aldığı 'Atatürk' dizileri de Disney+'ta izleyiciyle buluşacak."