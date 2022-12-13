Disney Netflix'e fark attı

Disney, bu yıl dünyanın en büyük yayın hizmeti olarak Netflix’i abone sayısı açısından geride bıraktı. Şirket, ana platformları olan Disney+, Hulu ve ESPN’de toplamda 235 milyon abonelik sahibine ulaştığını açıkladı. Netflix ise Kasım ayı itibarıyla 223,1 milyon abone sayısı ile ikinci sıraya gerilemiş oldu.

Yalnızca 3 senedi piyasada olan Disney+ büyük bir başarı yakaladı. Uzun süredir bu konuda lider olan Netflix’i geride bırakmayı başardı. Uzun süredir yayın platformları arasında liderliği kimseye bırakmayan Netflix için ise bu durum endişe yaratmış olabilir.

Disney yeni hizmetleri ile daha fazla aboneye ulaşmanın yollarını arıyor. Netflix gibi reklamlı abonelik paketi sunan şirket aynı zamanda bünyesindeki Marvel içeriklerine sürekli yenilerini ekliyor. Aynı zamanda Doctor Who dizisinin yeni bölümleri de yine Disney+ platformunda yer alıyor.