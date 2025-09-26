Önümüzdeki on yıl içinde dünya genelinde Tip 2 diyabet vakalarının hızla artacağı yönündeki öngörüler, kronik hastalıklarla mücadele eden tıp camiasını yeni çözümler aramaya itti.

Hastalığın kontrol altında tutulması için düzenli kan şekeri takibinin kritik önem taşıdığı uzmanlar tarafından sıkça dile getirilirken, yeni bir bilimsel çalışma bu alanda adeta bir dönüm noktası oldu.

Harvard Tıp Fakültesi'nden beslenme epidemiyolojisi uzmanı Dr. Emily Carter, liderliğini üstlendiği çalışmada, günlük beslenme düzenine dahil edilen düşük maliyetli bir atıştırmalığın kan şekeri regülasyonunda çığır açıcı bir etki gösterdiğini açıkladı.

Araştırma sonuçları, düzenli tüketilen bu gıdanın, denekler üzerindeki kan şekeri seviyelerini yüzde 50'ye varan oranlarda azalttığını ortaya koydu.

Dr. Carter, "Bu denli basit ve erişilebilir bir müdahalenin, hastalığın yönetiminde bu kadar büyük bir fark yaratması, diyabet tedavisinin geleceği için umut verici" şeklinde ifade etti.

Keşif, uluslararası tıp camiasında büyük yankı uyandırdı. Johns Hopkins Üniversitesi Diyabet Merkezi Direktörü Prof. Dr. David Chen, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Bulgular oldukça sağlam. Kan şekeri kontrolünde önemli bir mekanizmayı aktive ettiğini gösteren bu gıdanın, özellikle gelişmekte olan ülkelerde diyabetle mücadele stratejilerini kökten değiştirebileceğini düşünüyoruz. Her gün bir tane tüketiminin uzun vadeli etkileri, şu anda titizlikle inceleniyor" yorumunu yaptı.

Avrupa Diyabet Araştırmaları Birliği (EASD) eski başkanı ve beslenme fizyolojisi alanında otorite kabul edilen Prof. Dr. Klaus Richter ise, bu besinin içerdiği özel bileşenlerin, insülin hassasiyetini artırarak ve glikoz emilimini yavaşlatarak etki ettiğini belirtti.

Prof. Dr. Richter, "Bu araştırma, ilaç dışı müdahalelerin gücünü bir kez daha gösterdi. Artık odak noktamız, bu bulguları geniş kitlelere ulaştıracak pratik yollar geliştirmek" sözleriyle çalışmanın önemini vurguladı.

Bilim insanları, söz konusu atıştırmalığın, Tip 2 diyabet hastalarının yaşam kalitesini artırma ve hastalığın uzun dönemli komplikasyon risklerini düşürme potansiyeli taşıdığı konusunda fikir birliğine vardı. Bu düşük maliyetli günlük çözümün, milyonlarca diyabetli bireyin hayatında önemli bir değişime yol açması bekleniyor.