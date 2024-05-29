Diyaliz skandalında 2 kişi hayatını kaybetti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diyaliz skandalında 2 kişi hayatını kaybetti

Burdur Devlet Hastanesi'nde yaşanan diyaliz skandalının ardından rahatsızlanan 23 hastadan ikisi hayatını kaybetti.

Burdur Devlet Hastanesi’nde diyalize girdikten sonra şikayetler yaşayan 33 hastadan biri olan Mustafa Demir, yaşamını yitirmişti. Diyaliz skandalında hayatını kaybeden kişi sayısı 2’ye yükseldi. Tedavi altına alınan hastalardan Saniye Aksöz de hayatını kaybetti.

NE OLMUŞTU?

Burdur Devlet Hastanesi’nde 25 Mayıs Cumartesi günü 08.00-12.00 ile 12.00-16.00 seansında diyalize giren hastalardan bazılarında baş dönmesi, mide bulantısı, şuur bulanıklığı ve nakil aracından inememe gibi şikayetler görülmüştü. Bunun üzerine hastaneye geri dönen hastaların 33’ü; Afyonkarahisar, Isparta, Antalya, Bucak’ta bulunan devlet hastaneleri ve özel diyaliz merkezlerine sevk edilmişti.

di.jpegHastanelere sevk edilen hastalardan 14'ü entübe edilmişti.

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü’nden konu hakkında yapılan açıklamada, entübe olan hasta sayısının 4’e düştüğü bildirilirken hastaların rahatsızlanma sebebinin henüz netlik kazanmadığı ifade edildi. Entübe edilerek Antalya Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne sevk edilen Mustafa Demir, olaydan 3 gün sonra hayatını kaybetti. Diğer 3 entübe hastanın ise durumlarında bir değişiklik olmadığı öğrenildi.

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