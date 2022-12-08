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  • Diyanet, 6 yaşında çocuğa cinsel istismarı kınamadı, kınayanları suçladı

Diyanet, 6 yaşında çocuğa cinsel istismarı kınamadı, kınayanları suçladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, büyük infiale neden olan çocuk istismarının ortaya çıkmasından günler sonra açıklama yaptı. Açıklamada “Konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir” ifadeleri yer aldı.

Haber Giriş: 8 Aralık 2022 Perşembe - 15:56
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Diyanet, 6 yaşında çocuğa cinsel istismarı kınamadı, kınayanları suçladı

Diyanet, 6 yaşında çocuğa cinsel istismarı kınamadı, kınayanları suçladı
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İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nın Kurucu Başkanının kızını 6 yaşındayken evlendirdiğinin ortaya çıkması Türkiye’de gündemin en üst sırasına yerleşirken Diyanet İşleri Başkanlığı sessiz kalmıştı. Olayın ortaya çıkmasından günler sonra açıklama yapan Diyanet, “Ancak konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir” ifadelerine yer verdi.

Diyanet’in açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

Çocuklarımız bizim en hassas emanetimiz ve dokunulmaz değerimizdir. Çocuk haklarının korunması ve hayatın her alanında çocuğun yüksek yararının gözetilmesi dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur. Çocuklarımızı her türlü şiddet ve istismardan korumak hem toplumsal hem de kurumsal vazifemizdir. Zira çocuğun örselenmesi, geleceğimizin yara alması anlamına gelir.

Son günlerde kamuoyunu meşgul eden ve medya organlarının gündemine giren kız çocuklarının erken yaşta evlendirilmesi hususunda devletimizin ilgili kurumlarının konuyu hassasiyetle takip ettiklerine ve adaletin tecelli edeceğine inancımız tamdır. Ancak konunun yüce dinimiz İslam ile bağdaştırılarak Müslümanların itham edildiği bir sürece dönüştürülmesi son derece rahatsız edicidir. Diyanet İşleri Başkanlığı olarak bir defa daha ısrarla belirtmek isteriz ki, İslam’a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz konusu olamaz. Çocuk istismarı ile mücadeleye kararlılıkla devam eden Başkanlığımız, toplumumuza her alanda olduğu gibi evlilik ve aile konusunda da sahih dini bilgi sunmaya kararlılıkla devam edecektir.

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Benhur
8.12.2022 16:39
Batı kiliseden kurtulunca insan hakları, bilim, sanat ve ekonomi alanlarında hızla gelişti ve kalkındı. Darısı başımıza...  
 
SORUYORUZ CEVAPLAYIN ?
8.12.2022 16:34
CEMAAT LİDERLERINİZ TARIKAT LIDERLERINIZ KADINLARI HEDEF ALIRKEN NEDEN RAHATSIZ OLMADINIZ? ATATURKÜ VE CUMHURIYETE SALDIRIRKEN NEDEN RAHATSIZ OLMADINIZ ?  
 
BU AKP LI PROF SOZLERI DE RAHATSIZCEDİCI Dİ O ZAMAN DA SESİNİZ ÇIKMADI?
8.12.2022 16:33
AKP LI TARİHCİ PROFÖSÖR ÜNIVERSITE ÖGRENCI YURTLARINA AZA ALINMIYACAK SÖZLERLE İTAM EDERKEN NERDEYDİNİZ ?  
 
TÜM YORUMLAR (23)
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