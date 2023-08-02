Diyanet Atatürk'ün adını anmazken AKP Disney'i kınadı

AKP Sözcüsü Disney'ı kınadı. Bir taraftan da her yerden Atatürk ismi siliniyor. AKP Sözcüsü Ömer Çelik, Disney Plus'ın "Atatürk" dizisini platformunda yayınlamama kararına tepki gösterdi.

Diyanet Atatürk'ün adını anmazken AKP Disney'i kınadı

Editör: Ayşe Memiş

Disney Plus geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yerli içeriklerini kaldırmıştı. Disney Plus gelen tepkiler üzerine ise Atatürk dizisini yayınlayacağını duyurmuştu. Ancak dizinin Disney Plus'ta yayınlanmayacağı, Fox TV ekranlarında ve ardından ise sinemada seyirciyle buluşacağı ortaya çıktı. Disney'in ise skandal kararı Ermeni lobisinin baskılarıyla aldığı iddia edildi.

AKP’DEN KINAMA

Söz konusu kararın gündeme gelmesinin ardından AKP Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Çelik "Amerika merkezli bir dizi/film platformunun Ermeni lobisinin baskısına boyun eğerek "Atatürk" dizisini yayınlamadan yayından kaldırması utanç vericidir." açıklamasında bulundu.

Ömer Çelik sosyal medya hesabından şu ifadeleri kullandı:

Söz konusu platformun bu tutumu, Türkiye Cumhuriyeti'nin değerlerine ve milletimize saygısızlıktır.

Daha önce çeşitli vesilelerle ifade ettiğimiz gibi ABD'deki bu sözde soykırım şebekesi, tarihi olayları yalan siyasetine alet etmektedir.

Bu lobinin yegane amacı, defalarca görüldüğü üzere Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşmesine de mani olmaktır.

Bu şebekelerin faaliyetleri, Atatürk ve Türkiye Cumhuriyeti karşısında hiç hükmündedir. Bu şebekelere boyun eğenler utansın…

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“DİYANET ATATÜRK’Ü BİLE ANMAZKEN…”

Diyanet’in bir vaazde, anmada, bayramlarda Atatürk’ü anmazken AKP’nin Disney’e tepki göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

NE OLDU?

Geçtiğimiz yıl Türkiye'de yayına başlayan Disney Plus platformu Aras Bulut İynemli’nin başrolünü üstlendiği Atatürk dizisini duyurmuş ve 2023 yılı içerisinde yayınlanacağını açıklamıştı.

Platform geçtiğimiz haftalarda sürpriz bir kararla yerli içeriklerini kaldırmıştı. Disney Plus gelen tepkiler üzerine ise Atatürk dizisini yayınlayacağını duyurmuştu. Ancak dizinin Disney Plus'ta yayınlanmayacağı, Fox TV ekranlarında ve ardından ise sinemada seyirciyle buluşacağı ortaya çıktı. Disney'in ise skandal kararı Ermeni lobisinin baskılarıyla aldığı iddia edildi.

Disney Plus’ın Atatürk dizisini yayınlamayacağını açıklamasının ardından gerek siyasilerden gerek sanatçılardan gerekse vatandaşlardan peş peşe tepkiler geldi.

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DİSNEY AÇIKLAMA YAPACAK

Gazeteci Candaş Tolga Işık, konuya ilişkin Disney'in yarın açıklama yapacağını söyledi.

Işık, "Atatürk dizisiyle ilgili Ermeni Diasporası'nın her zamanki dezenformasyonlarından biri dönüyor. Yalan diasporası kendine yontmaya çalışıyor ama Disney'in kararında etkileri sıfır! Hakan Fidan ve İbrahim Kalın sürece bizzat müdahil oldu. Yarın Disney bir açıklama yapacak" diye yazdı.

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