Diyanet bir günde 206 asgari ücret harcadı

Kaynak: Birgün
Diyanet bir günde 206 asgari ücret harcadı
Diyanet İşleri Başkanlığı 206 asgari ücretlik ihaleyi bir günde yapıp, bitirdi. Dev bütçeye sahip Diyanetin yaptığı o ihaleler...

Diyanet İşleri Başkanlığı'ın kitap basımı için bir günde 3,5 milyon TL harcadı. Yazarların arasında solcular için “Acımasız şeytan topluluğu” diyen Sezai Karakoç'un da yer aldığı öğrenildi..

Türkiye'deki ekonomik kriz milyonlarca kişiyi zor durumda bırakırken, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın fahiş harcamalarını etkilemedi.

2024 yılında 91 milyar TL’lik bütçesiyle dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanlığı sadece bir günde 3,5 milyon lira harcama yaptığı ortaya çıktı.

Başkanlık 7-8 ve 14 Şubat tarihlerinde düzenlediği üç farklı kitap ihalesi gerçekleştirdi. iİhalelerde “Ahiret Bilinci, Öncü Şahsiyetler” ve “Sezai Karakoç (İz Bırakanlar)” kitaplarının bastırılacağı öğrenildi.

Bütçeden aldığı aslan payıyla dikkat çeken Diyanet, üç farklı kitabın ihale sözleşmesini imzaladı. İhaleye göre üç farklı kitabın 260 bin adet basımı için 27 Şubatta anlaşma sağlandı. Anlaşmalar Başak Matbaacılık ve Salmat Basım Yayın adlı iki şirketle yapıldı.

Diyanet İşleri Başkanlığı, bastırdığı kitaplardan büyük karlar elde ediyor. Diyanet, tanesini 160 TL’ye bastırdığı Riyazüs Salihin isimli kitabı yüzde 56 kar ile 250 TL’den, tanesini 252 TL’den bastırdığı Kur'an Yolu Türkçe Meal ve Tefsir isimli kitabı ise yüzde 79 kar ile 450 TL’den satıyor.

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