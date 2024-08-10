Diyanet Helal Instagram’mı açacak. Erişim engelinin ardından ortaya çıktı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Diyanet Helal Instagram’mı açacak. Erişim engelinin ardından ortaya çıktı

14 Şubat 2023'te Diyanet İşleri Başkanlığı'nın, CMIT Bilişim ve ARGE Anonim Şirketi'ni kurduğu ortaya çıktı. Bu gelişme 'Helal Instagram' iddialarını gündeme getirdi.

Sosyal medya uygulaması Instagram ve çevrimiçi oyun Roblox'a erişim engeli getirilmesine tepkiler çığ gibi büyürken Diyanet'in bilişim şirketi kurduğu ortaya çıktı.

14 Şubat 2023 tarihinde kurulan CMIT Bilişim ve ARGE Anonim Şirketi, çeşitli dijital platformlar için internet ve mobil uygulamalar geliştirecek, yazılım ve oyun içerikleri üretecek. Aynı zamanda, NFT, token ve coin endüstrilerine yönelik yazılım hizmetleri sunacak ve Metaverse gibi sanal evrenler oluşturma çalışmaları yürütecek.

Şirketin kuruluş sermayesi 2 milyon TL olarak belirlendi ve merkezi Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi İnovasyon ve Girişimcilik Teknoloji Geliştirme Bölgesi'nde yer alıyor. Ayrıca, şirketin iki ay sonra Ankara OSTİM Teknopark'ta bir şube açtığı bilgisi paylaşıldı.

'HELAL INSTAGRAM' SORGUSU SÜRÜYOR

CMIT Bilişim, bulut bilişim sistemlerinin kurulumu, blok zinciri hizmetleri ve Web 3.0 dünyasında danışmanlık gibi çeşitli alanlarda faaliyet gösterecek. Oyun, animasyon ve sosyal ağ projeleri geliştirecek olan şirket, sanal evrenler için her türlü altyapı ve yazılım hizmetini de sağlayacak.

Şirketin kuruluşu sonrası, Diyanet'in sosyal medya uygulaması oluşturup oluşturmayacağı merak konusu oldu. Bazıları bu adımın "helal Instagram" gibi platformların habercisi olup olmadığını sorguluyor.

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