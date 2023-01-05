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Diyanet'in personel servisi harcaması 7,8 milyon TL’den 27,8 milyon TL'ye fırladı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2022 yılı için 7,8 milyon TL olan personel servisi harcaması dudak uçuklattı. Bu yıl 27,8 milyon TL’ye fırlayan personel servisi anlaşması, 2017 yılında bir ihaleden men edilen şirket ile yapıldı.

Haber Giriş: 5 Ocak 2023 Perşembe - 17:11
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Diyanet İşleri Bakanlığı’nın 2022 yılı için 7,8 milyon TL olan personel servisi harcaması bu yıl 27,8 milyon TL’ye fırladı

Diyanet'in personel servisi harcaması 7,8 milyon TL’den 27,8 milyon TL'ye fırladı
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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yalnızca Ankara’daki merkez teşkilatı personeli için anlaşma sağlanan servis araçları için yapacağı ödeme belli oldu. 2022 yılında 7,8 milyon TL’lik anlaşma yapan idare, 2023 yılı servis işi için aynı şirketle dört kat fiyata el sıkıştı. Diyanet İşleri Başkanlığı 22 Aralık’ta, “Personel Taşıma” başlıklı ihale düzenledi. Diyanet İşleri Başkanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen ihaleye dört şirket teklif verdi. Tekliflerden ikisini çeşitli gerekçelerle geçersiz kılan Diyanet, teklif sayısını ikiye düşürdü.

2023’TE 4 KAT ARTTI

Birgün Gazetesi’nden Mustafa Bildircin’in haberine göre, Teklifler üzerinde yapılan değerlendirmenin ardından 2 Ocak’ta Kaya Seyahat Turizm isimli şirket ile 27 milyon 876 bin TL’lik sözleşme imzalandı. İhale kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı’nın Ankara Bilkent Kavşağı’ndaki merkez binasının personeline servis hizmeti sağlanacağı belirtildi. İhale kapsamında toplam 65 midibüs, minibüs ve otobüs kullanılacağı bildirildi.

Diyanet’in 2022 yılında 63 midibüs, minibüs ve otobüs ile aldığı personel taşıma hizmeti için 7,8 milyon TL ödedi. Böylelikle Diyanet'in personel taşıma için ödediği para 2022 yılına göre 2023 yılında dört kat arttı.

FETÖ BAĞLANTISI İDDİASI

Diyanet’in dev ihalesini kazanan şirket hakkında daha önce alınan, “ihaleden men” kararı bulunuyor. 2017 yılında Türkiye Adalet Akademisi’nin personel servisi ihalesine giren şirketin ihaleden men gerekçesi, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın şu görüşüne dayandırılıyor:

“Kaya Seyahat Turizm Şirketi’ne, Ş.D. Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti. tarafından 2013-2016 döneminde yaklaşık 19 milyon TL havale gönderildiği, 2014-2016 döneminde 9 işlemde 673 bin 689 TL EFT gönderildiği görülmüştür. İki şirket arasında kurucular arasındaki kişilerin baba-oğul-eş oldukları, para transferleri ile de hukuki fiili ve ekonomik bağlantılarının bulunduğu dosyaya gelen bilgi ve belgelere göre Ş.D. Turizm Oto. Nak. Taah. Tic. Ltd. Şti’nin FETÖ/PDY örgütü ile irtibatlı ve iltisaklı olduğu hususunda yeterli delil bulunduğu anlaşılmıştır.”

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düzgün
5.01.2023 17:36
diyanet işe yaramayan bir kurumdur ne israftan ne günahtan nede haramdan haktan anlıyor,milletin parasını sömüren ve yandaşlarına peşkeş çeken kalitesiz bir topluluk paramıza yazık!!!  
 
Adalet
5.01.2023 17:31
Zehir zıkkım olsun  
 
DİYANET ANAYASA NIN VE HUKUKUN DIŞINA ÇIKIYORMU ANAYASA VE HUKUKU YAPTIGI HIZMETLER KARŞILIGINDA YASA DIŞI HUKUK DIŞI YAPTIGI OLUMSUZ GÖREVİ SUISTİMAL EDEREK BÜYUK HARCAMALAR I RESMILESTIREREK ACIKLAMA YAPMASI GEREKMEKTEDIR
5.01.2023 17:29
KIMLERE HANGI DERNEKLERE VAKIFLAR YURT İCI YURT DIŞI BAGLANTILARI ZIYARET ETTİGİ KURUM VE KURULUSLAR ZIYARET NEDRNLERİ ZIYARET AMAÇLARI ANAYASA VE HUKUK KARSINDA ACIKLAMA YAPMAK ZORUNLUGU VARDIR  
 
TÜM YORUMLAR (6)
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