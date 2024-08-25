Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı fakirlerin mutsuzluk sebebini keşfetti

Sosyal medyada sık sık dile getirilen konular arasında fakirlerin fakirlikleri ile şükretmesi tavsiye edilip, peygamberlerin de nice zorluklardan geçtiğini ancak isyan etmedikleri gibi örnekler verilerek toplumda çıkan eleştirileri bir nebze de olsa azaltmak olduğu görülüyor.

Ancak sık sık ortaya çıkan bir başka gerçek ise bu şekilde öğüt verenlerin ekonomik kaygılarının olmadığı ve ömürlerinin geri kalanını zenginlik içerisinde geçirmeye yetecek kadar servet sahibi olduğu gerçeği.

Bu şekilde örnek verenlerden birisinin de Diyanet İşleri Başkan yardımcısı Huriye Martı olduğu görüldü. Martı’nın 2019 yılında Diyanet TV’de katıldığı bir programda sarf ettiği sözler sonrasında “Fakirlerin mutsuzluk sebebini keşfetti” yorumu yapıldı.

Sosyal medyada yeniden gündem olan Huriye Martı’nın sözleri şu şekildeydi:

“İnsanın elindeki güzellikleri, elindeki imkanları ve nimetleri fark ederek insanın olumluya odaklanmasıdır şükür. Olumsuza odaklanan, devamlı eksikleri gören, devamlı noksanları gören sahip olamadıklarına yanan bir insan hep mutsuzdur.

Niye onun şusu var, benim yok. Niye o bunu başardı ben başaramadım Allah ona neden şunu verdi, bana vermedi şeklinde mütemadiyen kendisini etrafındakiler ile kıyaslayan ve elindeki nimeti görmek yerine bir başkanının elindekine gözünü dikerek mutsuz olan insan, şükürsüz insan nankör insan asla bu dünyada huzurla yaşayamaz.”