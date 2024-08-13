Diyanet yöneticilerinin eşleri özel vizeyle hacca gitti bir ay kaldı iddiası

BirGün gazetesinden Mustafa Bildircin'in haberine göre, milyonlarca yurttaş hacca gitmek için sırada beklerken, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yöneticilerin eş, dost ve akrabalarını özel vize ile hacca götürdüğü iddia edildi.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’ın eşi Seher Erbaş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Huriye Martı’nın eşi Ali İhsan Martı ve Düzce İlahiyat Fakültesi Dekanı İsmail Karagöz’ün dışında çok sayıda üst düzey yöneticinin eşinin mücamele vizesi ile hacca götürüldüğü iddia edildi.

Resmi verilere göre, toplam 2,5 milyon vatandaşın hacca gitmek için kura beklediği ülkede Diyanet İşleri Başkanlığı, mücamele vizesi ile tüm tepkilere karşın yöneticilerin eş, dost ve akrabalarını hacca götürdüğü iddiaları tartışmalara neden oldu.

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Diyanet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Din Hizmetleri Genel Müdürü Şaban Kondi, İnsan Kaynakları Genel Müdürü Akif Pusmaz, Dış İlişkiler Genel Müdürü Mahmut Özdemir ile Rehberlik ve Teftiş Kurulu Başkanlığı ve Özel Kalem Müdürlüğünü birlikte yürüten Hasan Güçlü, eşlerini kuraya sokmadan hacca götürdü.

Müdürlerin hac görevlendirme onayının, "İrşat ekip üyesi ve denetim ekip başkanı" şeklinde alındığı belirtildi. Yöneticilerin eşleri ile birlikte kendilerine tahsis edilen odada bir ay kaldığı ve kaldıkları her gün için yöneticilere, hacılardan alınan ücretlerden harcırah ödendiği savunuldu.

Haccın bir ibadet olarak çıkıp, “lüks tatil olarak” görülmeye başladığının altını çizen Diyanet kaynakları, “Kendi paralarıyla simit almaktan çekinenler milletin emanetiyle lüksün zirvesini yaşıyorlar. Bir telefonla en lüks hizmeti alabiliyorlar” diye konuştu.