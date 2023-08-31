Diyanet'e bağlı Kuran kurslarının temizlik işleri AKP'li belediyelere kaldı

Diyanet İşleri Başkanlığı 50.4 milyar liralık bütçesiyle birçok bakanlığı geride bıraktı. Ancak Diyanet’e bağlı Kuran kurslarının giderlerini AKP’li belediyeler yüükleniyor.

Gebze Belediyesi’nin Kuran kursu ve ibadethane halılarının yıkatılma işi için çıktığı 750 bin TL’lik ihaleyi AKP’ye yakınlığıyla bilinen isim kazandı.

Cumhuriyet’ten Rıfat Kırcı’nın haberine göre; Kocaeli’nde AKP’li Gebze Belediyesi Kuran kursu ve ibadethane halılarının yıkatılma işi için ihaleye çıktı. İhaleyi AKP’ye yakınlığıyla bilinen Kezban ve Muzaffer Aşlak’ın işlettiği Aksil Tasarım ve Temizlik kazandı. Buna göre şirket, 750 bin liraya halı yıkayacak.

Muzaffer Aşlak, 28 Mayıs seçim gecesi AKP Gebze İlçe Örgütü önünde kutlama yaparken video paylaşmıştı. Kezban Aşlak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın lehine propaganda yapan paylaşımlarda bulunmuştu.

Şirketin şimdiye kadar 13.9 milyon değerinde 11 farklı ihalede de imzası var. Gebze’de Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 78 farklı Kuran kursu bulunuyor.