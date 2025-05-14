Diyanet'in yetki alanı genişliyor! Hac ve umre denetimi Diyanet ile Cumhurbaşkanlığı'nda

Diyanet İşleri Başkanlığı’na yeni yetkiler tanıyan düzenlemelerin de yer aldığı torba kanun teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Yeni düzenleme ile hac ve umre harcamaları, Sayıştay denetimi kapsamından çıkarılacak. Harcamalar Diyanet İşleri Başkanlığı ve Cumhurbaşkanlığınca görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek.

Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi.

DİN İŞLERİ YÜKSEK KURULU'NA MEAL VE YAYIN İNCELEME YETKİSİ

Din İşleri Yüksek Kurulu, Kur'an-ı Kerim meallerini Diyanet İşleri Başkanlığı ile diğer kamu kurumları, özel kişi ve kuruluşların talebi üzerine ya da resen inceleyecek veya incelettirecek.

KANUN TEKLİFİ KOMİSYONDAN GEÇTİ

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 29 maddeden oluşan “Bazı Kanunlarda ve 660 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” kabul edildi. Bu düzenlemeyle birlikte Diyanet İşleri Başkanlığı ile Din İşleri Yüksek Kurulu'nun yetkileri genişletildi.

DİNİ YAYINLAR KURUL TARAFINDAN İNCELENECEK

Yeni düzenlemeye göre Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi kurumlarca incelenmesi talep edilen dini yayınları değerlendirecek ve mütalaa verecek. Kurul, ilgili birim, kurum ve kuruluşlarla iş birliği yaparak namaz vakitleri ile dini gün ve gecelerin tespit ve ilanını gerçekleştirecek; bu kapsamda gerekli çalışmaları yürütecek.

KUR’AN BASIMI DENETİM ALTINDA

Mushafları İnceleme ve Kıraat Kurulu, onay ve mühürsüz basılan Kur’an-ı Kerim nüshaları için denetim yetkisine sahip olacak. Onaysız ve mühürsüz yayınlar toplatılacak ve imha edilecek. Ayrıca, internet ortamındaki bu tür yayınlara ilişkin erişim engelleme kararları da alınabilecek.

HAC VE UMRE HARCAMALARI DİYANET TARAFINDAN DENETLENECEK

Teklifte, hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin hükümler yeniden düzenleniyor. Buna göre hac ve umre seyahatleriyle ilgili iş ve işlemler ile Hac ve Umre Hesabı'ndan yapılan tüm harcamalar, her yıl hac mevsiminin sonunda Diyanet İşleri Başkanlığı ve gerektiğinde Cumhurbaşkanlığı tarafından görevlendirilecek denetim elemanları tarafından denetlenecek.

USUL VE ESASLAR YENİDEN BELİRLENECEK

Hac ve umre hizmetlerinin yürütülmesi, Hac ve Umre Hesabı’nın oluşturulması, bu hesapta bulunan tutarların kullanımı, hac ve umre dönemlerinde yurt içinde görevlendirilen Diyanet personeline sınav hizmetleri karşılığında ödenecek ücretler ile Bakanlıklararası Hac ve Umre Kurulu ve Hac ve Umre Komisyonu’nun kuruluşu, görevleri ve yetkilerine dair usul ve esaslar yeniden belirlenecek.