Diyanet'te kadro savaşı: Biri görevden aldı biri terfi ettirdi

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
Ali Erbaş'ın görevden alınarak yerine atanan Safi Arpaguş, Diyanet'te dikkat çeken bir atama gerçekleştirdi. Erbaş döneminde turistik vize ile hacca gidenleri şikayet etmesiyle görevden alınan Hüseyin Demirhan, Arpaguş tarafından Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü olarak atandı.

Başkanlığı döneminde birçok tartışmaya konu olan Ali Erbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı görevini 18 Eylül'de Safi Arpaguş'a devretti.

Erbaş'ın görevden alınması sonrası dikkat çeken hamlelerde bulunan Arpaguş, gündem olan bir karara daha imza attı.

ERBAŞ GÖREVDEN ALDI, ARPAGUŞ TERFİ ETTİRDİ

Turistik, işçi ya da ticari vizeyle Suudi Arabistan’a giden hacı adayı Türk vatandaşları, geçen yıl Suudi Arabistan yönetimine şikayet edilerek hac sırası bekleyenlerin hakkına girdiği vurgulanmıştı.

1kapak.jpg

Dönemin Diyanet İşleri Hac Hizmetleri Daire Başkanı Hüseyin Demirhan, "Ticari vize ile plansız, programsız gelen hacılarımız var. Daha önce 3 aylık hac vardı. Ramazan’da gidiyor, Kurban’da dönüyorlardı. Önceden gidip orada kamufle olan, Arafat’a gitmek için otelde bekleyenler geçen sene çok fazlaydı. Şikayet ettik, organizasyonumuzu baltalıyorlardı" demişti.

Ali Erbaş ise bu tartışmalar sonrası Demirhan’ı görevden almıştı.

Safi Arpaguş ise Hüseyin Demirhan’ı terfi ettirerek Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü olarak atadı.

1kapak-001.jpg
Hüseyin Demirhan ve Safi Arpaguş

ÇOK SAYIDA İSİM GÖREVDEN ALINMIŞTI

Arpaguş'un başkan olarak atandığı Diyanet İşleri Başkanlığı'nda bir çok yönetim kadrosunda değişikliğe gidildi.

Ali Erbaş döneminden 4 başkan yardımcısı ve 8 genel müdür görevden alındı.

